Очевидцы сообщили о пожаре у БЦ "Президент Плаза"

Пожар вспыхнул возле бизнес-центра "Президент Плаза" в районе Дорогомилово, сообщают очевидцы в социальных сетях.

По их данным, возгорание происходило на стройплощадке и в настоящий момент его ликвидировали.

В МЧС сообщили, что загорелись две бытовки на Кутузовском проспекте, дом 32, строении 1. В 9:51 пожар площадью около 20 квадратных метров потушили. Сведений о пострадавших не поступало.