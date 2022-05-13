Прокуратура проверит "Уральские авиалинии" после данных о направлении в простой работников

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Уральская транспортная прокуратура организовала проверку после сообщений о направлении в вынужденный простой сотрудников авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура даст оценку действиям работодателя в части соблюдения порядка и условий введения организационно-штатных мероприятий на предприятии, ситуация находится на контроле надзорного органа.

Накануне стало известно, что более 900 сотрудников авиакомпании "Уральские авиалинии" отправлены в простой до конца мая.

В авиакомпании уточнили, что департамент подготовил для сотрудников перевозчика комплекс специальных мероприятий, благодаря которым они получат возможность получить временную работу и пройти профессиональное переобучение.