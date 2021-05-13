Назван самый опасный обман в автосервисах

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Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, с каким наиболее опасным обманом может столкнуться любой автовладелец в автосервисе. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Эксперт отметил, что большинство обманов основывается на незнании владельца автомобиля основных принципов его работы, чем и пользуются недобросовестные мастера, значительно завышая стоимость ремонта.

Однако, по словам Васильева, это не самый плохой вариант.

"Гораздо хуже, когда в сервисе начинают пытаться оптимизировать стоимость, например, запчастей, останавливая свой выбор не просто на неоригинальных запчастях, а на максимально дешевых аналогах. При этом вам заявляют об установке именно оригинальных запчастей", – пояснил он.

В некоторых автосервисах сотрудник может не заменить сломанную деталь, а восстановить ее. Такой "ремонт" может угрожать жизни автовладельца.

В связи с этим Васильев посоветовал пользоваться проверенными и официальными сервисами, где могут предоставить гарантию недопущения подобных действий.

"Если вы сомневаетесь в квалификации и порядочности специалиста, не стоит отдавать ему свой автомобиль", – подытожил эксперт.

Ранее бывший сотрудник шиномонтажа рассказал о том, как мастера обманывают автовладельцев. По его словам, работники могут навязать клиентам платную чистку автомобильных ступиц и запросить за такую услугу до 500 рублей.

Однако, как уточнил эксперт, каждый сотрудник обязан делать это бесплатно при смене колес.