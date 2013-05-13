Из-за упавшего дерева на улице Авиационной остановлены трамваи

Упавшее дерево остановило движение трамваев на северо-западе Москвы

На улице Авиационной из-за аварии временно остановлено движение трамваев. Там на контактную сеть упало дерево. В результате остановились трамваи № 6, 15, 23, 30.

К месту происшествия были направлены аварийные службы префектуры Северо-Западного округа и ГУП "Мосгортранс". По сообщению пресс-службы департамента транспорта, полностью устранить последствия аварии и восстановить движение планируется к 15.00.

Пассажиров просят пользоваться другими видами общественного транспорта, а водителей выбирать пути объезда.