Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Для автовокзалов Москвы разработали единую маршрутную схему, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Благодаря этому пользоваться междугородним транспортом станет еще удобнее. Первые карты уже повесили в зале ожидания автовокзала "Центральный".

В новой маршрутной карте три блока. В первую очередь это сама схема. Там каждый автовокзал и автостанция выделены своим цветом. На карте отмечены ключевые направления. Туристические места с популярными объектами обозначили специальными пиктограммами.

Также на карте изображена подробная маршрутная схема того автовокзала, где она размещена. Можно более детально рассмотреть все направления и города, а также спланировать путешествие.

Третий блок – это тематические маршруты. На карте показано, как поехать к морю или по Золотому кольцу.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что ежедневно автовокзалами и автостанциями Москвы пользуются около 8,5 тысячи пассажиров.

По его словам, много людей приезжает из регионов России, поэтому в городе масштабно обновили автовокзалы – создали удобные и современные залы ожидания, запустили комфортные пассажирские сервисы.

"Теперь разработали новую единую схему маршрутов, где можно узнать подробную информацию о междугородних автобусных направлениях, уточнить, как добраться, например, до городов Золотого кольца или до моря. Мы планируем разместить новые схемы на всех автовокзалах Москвы", – заключил заммэра.

В феврале сообщалось, что более 900 новых информационных плакатов установили для пассажиров на всех автостанциях и автовокзалах Москвы. Плакаты и стикеры выполнены в едином стиле московского транспорта. Размещенные на них сообщения стали заметнее, доступнее и понятнее.

Так, информация доносится до пассажиров в нескольких форматах: самое главное выделяется с помощью короткого и ясного текста, а рисунки и графические обозначения помогают интуитивно понять смысл сообщения.

Максим Ликсутов отметил, что столичные власти продолжают повышать комфорт поездок в городском транспорте, выполняя поручение Сергея Собянина.



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