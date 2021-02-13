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Транспорт

20:12

Очередной этап строительства станции БКЛ "Давыдково" завершили на 90%

транспорт метро

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Основные конструкции станции "Давыдково" юго-западного участка Большой кольцевой линии подземки сейчас готовы на 90%. Об этом рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Сейчас ведется монтаж инженерных систем, также рабочие уже приступили к архитектурной отделке служебных помещений. Оформление станции будет посвящено работникам МЧС", – заявил он.

По словам Бочкарева, уже утверждены архитектурно-градостроительные решения по оформлению всех станций юго-западного участка БКЛ.

Например, потолок и стены "Аминьевской" будут напоминать пассажирам о мягких волнах-барханах, а основным элементом декора станции "Мичуринский проспект" станут светящиеся панели с китайскими орнаментами.

Планируется, что все станции БКЛ Московского метрополитена будут оснащены лифтами для маломобильных пассажиров.

Ранее говорилось, что станцию "Внуково" Солнцевской линии метро планируют открыть в 2023 году. К данному моменту выполнено 10–15% работ.

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