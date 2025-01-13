В Бурятии убрали с путей сошедший подвижной состав

Фото: телеграм-канал "Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"

Все сошедшие вагоны грузового поезда в Бурятии убраны с обоих путей, рассказали в телеграм-канале РЖД, добавив, что компания принимает меры для скорейшего восстановления движения на месте схода.

Для ликвидации последствий были задействованы свыше 200 железнодорожников, восстановительные поезда со станций Северобайкальск и Таксимо, а также другая техника, отметили в компании. Причем оперативным штабом по координации работ руководил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Сейчас экспертам предстоит восстановить более 100 метров пути, заменить 3 стрелочных перевода и 200 метров контактной сети. Специалисты также занимаются установкой причины происшествия.

Сход 22 вагонов грузового поезда произошел 12 января на станции Ангаракан Восточно-Сибирской железной дороги. Движение поездов по участку было временно приостановлено.

В происшествии никто не пострадал, угрозы экологии нет. Согласно данным Байкальской транспортной прокуратуры, сошедшие вагоны были пустыми.