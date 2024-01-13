Около 40 рейсов задержали или отменили в столичных аэропортах из-за непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Около 40 авиарейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы в ночь с 13 на 14 января из-за непогоды. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

По информации на 22:15 по московскому времени, в аэропорту Шереметьево задержали 19 рейсов, в Домодедово – 13 рейсов. Во Внуково шесть рейсов задержали, один отменили.

Между тем в аэропорту Жуковский отмен или задержек рейсов нет.

До минус 30 градусов ожидается в Москве в ночь на 14 января и в утренние часы. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Особенно контролируется функционирование систем жизнеобеспечения.

Оранжевый уровень погодной опасности ввели в Москве из-за сильных морозов. Предупреждение будет действовать с 23:00 13 января до 10:00 14 января.

В комплексе горхозяйства Москвы заявили, что в дома жителей подают больше тепла