ЦОДД призвал москвичей пересесть на общественный транспорт из-за интенсивного движения

Фото: Москва 24/Никита Симонов

ЦОДД рекомендовал автомобилистам пересесть на городской транспорт из-за интенсивного движения в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Если такой возможности нет, то лучше отложить поездку на более позднее время – после 20:00. Также следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения.

Сейчас наиболее интенсивное движение наблюдается на внутренней стороне МКАД в районе Новокуркинского шоссе, на внешней стороне МКАД в районе Новорязанского шоссе и ТТК в районе Киевского путепровода.

Вечером ожидаются локальные затруднения на внешней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до улицы Новый Арбат, на внутренней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до улицы Пречистенки, на внутренней стороне ТТК от Велозаводской улицы до Ленинского проспекта, на внешней стороне ТТК от Лефортовского тоннеля до Беговой улицы, а также на внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе.

Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года наиболее загруженными дороги Москвы будут с 16 по 25 декабря. Число машин на улицах вырастет на 30–50 тысяч по сравнению с началом декабря и превысит 2,91 миллиона.

Во второй половине декабря движение будет особенно затрудненным у крупных торговых центров, вокзалов и аэропортов, а также в центре столицы. Кроме того, на загруженность улиц могут повлиять снегопады. Горожанам посоветовали использовать в эти дни городской транспорт для поездок или отправляться за подарками до 16 декабря или после 25 декабря.

Между тем аналитики ЦОДД прогнозируют, что уже 1 января число автомобилей на дорогах Москвы снизится до 1,22 миллиона. В новогодние каникулы показатель составит в среднем 2,08 миллиона, что на 29% меньше, чем в самую загруженную неделю декабря. Наиболее востребованными у москвичей в этот период станут центр города, парки и места проведения новогодних представлений.