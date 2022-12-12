В Москве появится новый проездной абонемент для школьников, студентов и аспирантов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 2 января 2023 года столичным школьникам, студентам и аспирантам станет доступен новый проездной абонемент на все виды городского общественного транспорта, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"По поручению Сергея Собянина в начале следующего года для школьников, студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров появится новый льготный проездной. Им можно будет пользоваться сразу на всем городском транспорте. Это сделает поездки дешевле более чем для 20% пассажиров из этой категории", – сказал он.

Новый абонемент будет представлен в двух видах – на 30 и 90 дней. По словам Ликсутова, он позволит сэкономить учащимся столичных вузов и школ более 70 миллионов рублей за год.

Так, при приобретении билета на 30 дней экономия составит 55 рублей, а при покупке на 90 дней – 155 рублей. При этом раздельные абонементы на разные виды транспорта будут сохранены.

"Школьники, учащиеся колледжей и техникумов, студенты, аспиранты, ординаторы, ассистенты-стажеры очной формы обучения, обучающиеся в аккредитованных образовательных учреждениях, могут записать на карту москвича проездной на метро и/или наземный транспорт по льготному тарифу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры, использующие карту москвича, должны иметь при себе студенческий билет и предъявлять его для подтверждения права на льготный проезд.

В период перевыпуска карт учащиеся могут получить временные билеты, обратившись в сервисный центр "Московский транспорт", предъявив паспорт, номер заявки на перевыпуск, а также справку из учебного заведения или студенческий билет.

Льготный абонемент можно приобрести в приложениях "Московский транспорт" и "Метро Москвы" на смартфонах Android c NFC, в кассах Московского метрополитена, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, а также в автоматах на остановках наземного транспорта. Купить безлимитный проездной можно не ранее, чем за 10 дней до истечения срока действия предыдущего.

Ранее сообщалось, что жители Москвы на портале "Активный гражданин" выбрали дизайн лимитированной проездной карты "Тройка", посвященной Музею Гаража особого назначения ФСО.

Победил вариант с изображением автомобиля ЗИЛ-41047 – одного из самых известных представительских лимузинов эпохи СССР.

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