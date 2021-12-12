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Транспорт

21:38

В Москве временно не будет работать автобусная остановка "Метро "Библиотека имени Ленина"

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Остановка "Метро "Библиотека имени Ленина" на Моховой улице в сторону Лубянки не будет работать с 10:00 13 декабря до 24 декабря. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Автобусы м2, м7, н2 будут останавливаться на остановке "Метро "Библиотека имени Ленина" на улице Воздвиженка.

"Для посадки на автобусы м6, м9, е10 и н11 пользуйтесь остановкой "Манежная площадь". Для посадки на автобусы м1 пользуйтесь остановкой "Метро "Охотный Ряд", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 11 миллионов бесплатных пересадок на наземном транспорте совершили москвичи за три месяца. Возможность бесплатной пересадки в течение 90 минут стала доступна в сентябре нынешнего года.

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