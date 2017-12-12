ЦОДД предупредил водителей о ледяном дожде ночью

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Центр организации дорожного движения правительства Москвы предупредил автомобилистов о возможном ухудшении погоды ночью. В это время в столице ожидается ледяной дождь. Осадки могут стать причиной гололедицы на дорогах.

Водителям советуют не пользоваться личным транспортом в ночное время без особой необходимости. Если это все же необходимо, стоит соблюдать ПДД, избегать резких торможений и перестроений, держать дистанцию, сообщает информационный центр департамента транспорта Москвы. Парковаться лучше вдали от деревьев и других конструкций, где может образоваться наледь.

Ранее синоптики рассказали, что в Москве и Подмосковье после 20:00 может пройти ледяной дождь. Дожди и теплые воздушные массы принесет атмосферный фронт атлантического циклона.

В ближайшую неделю в столице будет облачно с осадками. Температура воздуха составит около нуля градусов, однако показатель может немного колебаться.