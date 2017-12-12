Ледяной дождь ожидается в столице вечером во вторник

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Ледяной дождь может пройти в столице и Подмосковье вечером во вторник, 12 декабря.

По словам синоптиков, осадки ожидаются после 20:00. Дожди и теплые воздушные массы принесет в город атмосферный фронт атлантического циклона, передает Агентство "Москва".

Вечером столбики термометров поднимутся до двух градусов тепла. В области температура воздуха составит от минус одного до плюс двух градусов.

Аномальное тепло продержится в Москве до 20 декабря. Метеорологи отмечают, что сейчас температура находится выше климатической нормы более чем на три градуса.