Облачная погода с осадками ожидается в Москве в ближайшую неделю

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В ближайшую неделю в столице сохранится облачная погода с осадками. Температура воздуха будет колебаться в районе нулевой отметки, сообщает Гидрометцентр России.

До воскресенья включительно в городе ожидаются небольшие осадки и гололед. К выходным осадки могут усилиться.

12 декабря днем пройдут небольшие дожди. Местами будет отмечаться гололед. В среду, 13 декабря, также пройдут небольшие осадки. Ночью столбики термометров покажут 1… 3 градуса тепла, – 2… 4 градуса.

14 декабря температура в течение суток составит -1… +1 градус. 15 и 16 декабря прогнозируются умеренные осадки с ночными температурами в пределах от -4 до +1 градусов и дневными от -1 до +4 градусов. Это на 4–6 градусов выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что ледяной дождь может пройти в столице и Подмосковье вечером во вторник. По словам синоптиков, осадки ожидаются после 20:00. Дожди и теплые воздушные массы принесет в город атмосферный фронт атлантического циклона.

Аномальное тепло продержится в Москве до 20 декабря.