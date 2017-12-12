Облачная погода с осадками ожидается в Москве в ближайшую неделю

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В ближайшую неделю в столице сохранится облачная погода с осадками. Температура воздуха будет колебаться в районе нулевой отметки, сообщает Гидрометцентр России.
До воскресенья включительно в городе ожидаются небольшие осадки и гололед. К выходным осадки могут усилиться.
12 декабря днем пройдут небольшие дожди. Местами будет отмечаться гололед. В среду, 13 декабря, также пройдут небольшие осадки. Ночью столбики термометров покажут 1… 3 градуса тепла, – 2… 4 градуса.
14 декабря температура в течение суток составит -1… +1 градус. 15 и 16 декабря прогнозируются умеренные осадки с ночными температурами в пределах от -4 до +1 градусов и дневными от -1 до +4 градусов. Это на 4–6 градусов выше климатической нормы.
Ранее сообщалось, что ледяной дождь может пройти в столице и Подмосковье вечером во вторник. По словам синоптиков, осадки ожидаются после 20:00. Дожди и теплые воздушные массы принесет в город атмосферный фронт атлантического циклона.
Аномальное тепло продержится в Москве до 20 декабря.
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