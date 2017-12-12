Москвичи стали чаще пользоваться Wi-Fi в наземном транспорте

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Москвичи стали на 40 процентов чаще пользоваться бесплатным городским Wi-Fi в наземном общественном транспорте с начала 2017 года. Так, в январе пассажиры подключились к беспроводному интернету 1,6 миллиона раз, а в декабре – 2,1 миллиона раз.

"Популярность этой услуги растет благодаря возможности получить доступ во всех наших автобусах, троллейбусах и трамваях, а также единой авторизации в сети MT_FREE, действующей и на других видах транспорта", – цитирует директора службы информационных технологий и связи ГУП "Мосгортранс" Дмитрия Ерзамаева портал мэра и правительства Москвы.

Новые точки в сети появляются постоянно, так, недавно подключение наладили на 600 остановках общественного транспорта рядом со станциями метро, МЦК и железнодорожными платформами, отметил Еремзаев. По его словам, Wi-Fi пользуются и пассажиры на автостанциях Варшавская, ВДНХ, Красногвардейская, Новогиреево, Орехово, Теплый Стан, Тушинская и международном вокзале Южные Ворота.

Городской Wi-Fi действует не только на транспорте – МЦК, метро и наземном –, но и на 200 улицах в центре города и в 24 городских парках. Уличный беспроводной интернет доступен в сети Moscow_Wi-Fi_Free. Там также действует единая авторизация между всеми точками. Идентифицироваться нужно всего один раз.

До конца 2017 года бесплатный интернет заработает во всех кинотеатрах сети "Москино". Кроме того Wi-Fi устанавливают и в московских спортивных школах. В 2018 году интернет придет в 50 городских библиотек.