Москвичи стали чаще пользоваться Wi-Fi в наземном транспорте

12 декабря, 07:40
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Москвичи стали на 40 процентов чаще пользоваться бесплатным городским Wi-Fi в наземном общественном транспорте с начала 2017 года. Так, в январе пассажиры подключились к беспроводному интернету 1,6 миллиона раз, а в декабре – 2,1 миллиона раз.
"Популярность этой услуги растет благодаря возможности получить доступ во всех наших автобусах, троллейбусах и трамваях, а также единой авторизации в сети MT_FREE, действующей и на других видах транспорта", – цитирует директора службы информационных технологий и связи ГУП "Мосгортранс" Дмитрия Ерзамаева портал мэра и правительства Москвы.
Новые точки в сети появляются постоянно, так, недавно подключение наладили на 600 остановках общественного транспорта рядом со станциями метро, МЦК и железнодорожными платформами, отметил Еремзаев. По его словам, Wi-Fi пользуются и пассажиры на автостанциях Варшавская, ВДНХ, Красногвардейская, Новогиреево, Орехово, Теплый Стан, Тушинская и международном вокзале Южные Ворота.
Городской Wi-Fi действует не только на транспорте – МЦК, метро и наземном –, но и на 200 улицах в центре города и в 24 городских парках. Уличный беспроводной интернет доступен в сети Moscow_Wi-Fi_Free. Там также действует единая авторизация между всеми точками. Идентифицироваться нужно всего один раз.
До конца 2017 года бесплатный интернет заработает во всех кинотеатрах сети "Москино". Кроме того Wi-Fi устанавливают и в московских спортивных школах. В 2018 году интернет придет в 50 городских библиотек.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: