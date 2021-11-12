Зона отдыха, навигационный экран и урна для раздельного сбора мусора появились в метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новая зона отдыха с USB-зарядками, навигационный экран и урна для раздельного сбора мусора появились в столичном метро, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы. Все три проекта – пилотные, их будут тестировать до января 2022 года.

В ведомстве уточнили, что лавочки с USB-зарядками установили в вестибюле станции "Саларьево". Рядом поместили хвойное дерево.

Урна для раздельного сбора мусора появилась перед входом на станцию "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии.

В вестибюле той же станции разместился навигационный ЖК-экран. Он поможет найти всю актуальную информацию о работе метро.

В Москве до конца 2024 года запланировано проектирование и строительство новых станций метрополитена. С 2022 до конца 2024 года за счет средств городского бюджета планируется спроектировать и построить 58,5 километра линий метро, 25 станций и три электродепо.

Новые станции появятся на восьми линиях подземки, включая как уже существующие, так и перспективные. Главной задачей на этот период остается завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.