Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:26

BMW отзывает 10 машин из-за возможной неисправности двигателя

транспорт авто общество

Фото: depositphotos/Svyatkovsky

Официальный представитель BMW в России – ООО "БМВ Русланд Трейдинг" – отзывает 10 автомобилей из-за возможной неисправности двигателя.

Речь идет о моделях BMW 3-й серии (G20), 5-й серии (G30), 7-й серии (G11), которые были проданы с начала года.

"Причиной отзыва транспортных средств является, возможно, недостаточно прочная подшипниковая опора балансирного вала в двигателе. Это может привести к преждевременному износу подшипников и возможному повреждению двигателя. Двигатель может заглохнуть во время поездки", – говорится на сайте Росстандарта.

По данным автоконцерна, ни одного ДТП из-за этих дефектов зафиксировано не было. Все работы будут бесплатными для автовладельцев.

Ранее сообщалось, что в России отзывают более 14 тысяч автомобилей Ford Explorer из-за проблем с подвеской. Как уточнили в Росстандарте, трещины на рычаге регулировки схождения колес повышают риск аварий.

Кроме того, Chrysler и Jeep отзывают более 1,7 тысячи автомобилей в России из-за проблем с программным обеспечением. Официальный представитель изготовителей в России – ООО "ЭфСиЭй РУС" – известит автовладельцев, чьи машины подпадают под отзыв, письмом или по телефону. Их попросят предоставить свое авто в ближайший дилерский центр для ремонта.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика