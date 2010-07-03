BMW отзывает 10 машин из-за возможной неисправности двигателя

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Официальный представитель BMW в России – ООО "БМВ Русланд Трейдинг" – отзывает 10 автомобилей из-за возможной неисправности двигателя.

Речь идет о моделях BMW 3-й серии (G20), 5-й серии (G30), 7-й серии (G11), которые были проданы с начала года.

"Причиной отзыва транспортных средств является, возможно, недостаточно прочная подшипниковая опора балансирного вала в двигателе. Это может привести к преждевременному износу подшипников и возможному повреждению двигателя. Двигатель может заглохнуть во время поездки", – говорится на сайте Росстандарта.

По данным автоконцерна, ни одного ДТП из-за этих дефектов зафиксировано не было. Все работы будут бесплатными для автовладельцев.

Ранее сообщалось, что в России отзывают более 14 тысяч автомобилей Ford Explorer из-за проблем с подвеской. Как уточнили в Росстандарте, трещины на рычаге регулировки схождения колес повышают риск аварий.

Кроме того, Chrysler и Jeep отзывают более 1,7 тысячи автомобилей в России из-за проблем с программным обеспечением. Официальный представитель изготовителей в России – ООО "ЭфСиЭй РУС" – известит автовладельцев, чьи машины подпадают под отзыв, письмом или по телефону. Их попросят предоставить свое авто в ближайший дилерский центр для ремонта.

