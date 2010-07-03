РЖД хотят составить новую систему тарифов

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Генеральный директор РЖД Олег Белозеров попросил Дмитрия Медведева поручить компании подготовить в течение двух лет новую систему грузовых железнодорожных тарифов. Он заявил об этом на совещании по проекту финансового плана и инвестиционной программы РЖД на 2020 год.

По словам Белозерова, ее можно было бы ввести в 2026 году. Он подчеркнул, что прежняя система тарифообразования уже устарела.

"Я неоднократно докладывал, что у нас существует перекрестное субсидирование. Мы просили бы дать нам поручение в течение двух лет подготовить новую систему расчета стоимости услуг на Ж/Д перевозки, согласовать их со всеми участниками рынка, доложить в правительство и ввести с 2026 года, поскольку традиционно существует вопрос, что решения принимаются быстро, они непонятны грузоотправителям. Здесь мы бы хотели пройти эту ситуацию заблаговременно, чтобы принять все решения своевременно", – сказал Белозеров.

Ранее стало известно, что в 2020 году начнутся грузовые перевозки в Крым.

Летом 2019 года общественная организация "Коллективная защита" направила на имя Медведева обращение с просьбой проверить РЖД на предмет завышения цен в летний период.

