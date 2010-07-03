В Москве появится 460 новых остановок общественного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве до конца года появится 460 остановок общественного транспорта, говорится в сообщении департамента капитального ремонта. Сейчас в рамках программ "Развитие транспортной системы" и "Развитие городской среды" уже установлено более 200 остановочных павильонов.

В Москве создают остановки из коррозионностойкой стали и стекла. При их изготовлении применяют триплекс. В павильонах ставят лавочки и схемы маршрутов, часто также устанавливают конструкции с экраном, где выводится информация о времени прибытия транспорта, в 2019 году их поставят более чем на 230 остановках.

"Если в остановочный пункт входит несколько остановочных павильонов для разных маршрутов и разных видов транспорта, то на табло выводится информация о каждом из них. Более 400 павильонов подключат к системе Wi-Fi и установят там устройства для зарядки гаджетов. Кроме того, около всех остановочных павильонов устанавливают урны", – отметила пресс-служба департамента капремонта.

За весь 2019 год больше всего остановок – 109 – установят в рамках благоустройства территорий у станций метро. 77 павильонов укроют от непогоды жителей ТиНАО. Возле станций МЦД установят 71 павильон. В рамках интеграции станций метро, МЦК и железнодорожных платформ установят 27 павильонов, еще порядка 30 разместят вблизи промышленных предприятий.

В этом году устанавливают остановки восьми типов. Их вид и размер определяется с учетом числа пассажиров, выбор места зависит от дорожных условий и требований транспортной службы.

