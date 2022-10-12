Движение задерживалось на Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Московский метрополитен сообщил о задержках движения на Таганско-Краснопресненской линии в связи проверкой состава. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации пресс-службы Мосметро, на станции "Рязанский проспект" потребовалось высадить пассажиров из состава, который затем убрали с линии для проверки.

"Во время высадки несколько следующих поездов на короткое время были вынуждены снизить скорость или остановиться для соблюдения интервала. Сразу после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме", – объяснили в метрополитене.

В настоящий момент движение на радиальном направлении восстановлено по графику.

В сентябре на Таганско-Краснопресненской линии временно останавливали движение в связи с падением человека на пути. Ограничения вводили на участке между станциями "Жулебино" и "Текстильщики".

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