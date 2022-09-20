Поезда не ходят от станции "Жулебино" до "Текстильщиков" из-за человека на путях

телеграм-канал "Новости Москвы"

Движение поездов между станциями "Жулебино" и "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии метро временно остановлено из-за упавшего на пути человека. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от станции "Жулебино" до станции "Текстильщики". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", – говорится в сообщении.

Позднее в департаменте сообщили, что поезда вновь курсируют, а движение вводится в график.

Ранее сообщалось, что эскалатор на станции "Орехово" (выход № 1) Замоскворецкой линии метро закроют на ремонт с 3 октября. Отмечалось, что ремонтные работы будут проходить по 5 октября.

