Эксперт рассказал, как сэкономить на обслуживании автомобиля

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Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, как можно сэкономить на обслуживании машины. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По его словам, можно максимально корректно использовать авто, чтобы не понадобилось тратиться на ремонт, или быть разборчивым в перечне работ, которые предлагает официальный дилер в рамках штатного техобслуживания.
Если дилер начинает навязывать дополнительные услуги, то автовладелец должен сам принимать решение, руководствуясь здравым смыслом и техническими знаниями, если они есть, подчеркнул Васильев.
"Если же представитель дилера не в состоянии понятно обосновать необходимость дополнительных операций – смело от них отказывайтесь", – отметил он.
Эксперт добавил, что проводить плановое техобслуживание машины у официального дилера необязательно. В сертифицированном техцентре услуги обойдутся гораздо дешевле.
Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов сообщил, когда жителям столичного региона следует менять автомобильную резину с летней на зимнюю.
Правила дорожного движения предписывают менять покрышки не позднее 1 декабря. При этом Рязанов посоветовал устанавливать зимнюю резину, когда среднесуточная температура опустится до +4 градусов.
Импортная зимняя резина на машины подорожала на 25%
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