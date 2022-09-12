В "Яндекс.Такси" назвали некорректной информацию о проверках водителей и росте цен

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В "Яндекс.Такси" назвали неверными данные о проверках водителей и росте цен на поездки. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что до этого средства массовой информации сообщали о том, что сервис принял решение заставить каждого таксиста делать фото паспорта и лица вместе с открытым документом, из-за чего некоторые водители в Воронеже не вышли на работу, что привело к увеличению цен.
По словам представителей компании, ввиду ливня в Воронеже скорость движения авто на данный момент медленнее, чем обычно, и уровень заторов выше, чем неделю назад. Кроме того, сильно увеличилось и число заказов.
В "Яндекс.Такси" также пояснили, что на конечную стоимость поездки влияет ряд факторов. Среди них – количество свободных автомобилей и заказов, а также расстояние, длительность поездки и трафик.
"Чем больше водителей готовы принять заказ, тем ниже будет стоимость. И наоборот – чем меньше свободных водителей на линии, тем выше может быть стоимость поездки", – отметили в компании.
Ранее заместитель руководителя Дептранса столицы Владимир Макаров заявил, что в Москве могут ограничить количество автомобилей такси. По его словам, это связано с несовпадением числа зарегистрированных и работающих автомобилей в городе.
Как объяснил Макаров, в городе числятся 150 000 машин, а на линию ежедневно выходят только 80 000 из них.
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