Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Транспорт

18:34

В "Яндекс.Такси" назвали некорректной информацию о проверках водителей и росте цен

транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В "Яндекс.Такси" назвали неверными данные о проверках водителей и росте цен на поездки. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что до этого средства массовой информации сообщали о том, что сервис принял решение заставить каждого таксиста делать фото паспорта и лица вместе с открытым документом, из-за чего некоторые водители в Воронеже не вышли на работу, что привело к увеличению цен.

По словам представителей компании, ввиду ливня в Воронеже скорость движения авто на данный момент медленнее, чем обычно, и уровень заторов выше, чем неделю назад. Кроме того, сильно увеличилось и число заказов.

В "Яндекс.Такси" также пояснили, что на конечную стоимость поездки влияет ряд факторов. Среди них – количество свободных автомобилей и заказов, а также расстояние, длительность поездки и трафик.

"Чем больше водителей готовы принять заказ, тем ниже будет стоимость. И наоборот – чем меньше свободных водителей на линии, тем выше может быть стоимость поездки", – отметили в компании.

Ранее заместитель руководителя Дептранса столицы Владимир Макаров заявил, что в Москве могут ограничить количество автомобилей такси. По его словам, это связано с несовпадением числа зарегистрированных и работающих автомобилей в городе.

Как объяснил Макаров, в городе числятся 150 000 машин, а на линию ежедневно выходят только 80 000 из них.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать