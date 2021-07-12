В Екатеринбурге образовался большой затор из-за ремонта моста

В Екатеринбурге из-за дорожных работ на мосту образовались огромные заторы

В Екатеринбурге водители попали в затор из-за ограничения движения на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги. Местные жители заявили, что мост перекрыли, а к работам там никто не приступил.

Ситуацию прокомментировал губернатор региона Евгений Куйвашев. Он вызвал представителя компании "УралДорТехнологии" на разговор.

"Я решил проверить, как подрядчик ведет работы, благо, что такая возможность есть на сайте администрации города. С удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке", – написал он в своем Instagram.

Куйвашев подчеркнул, что таким образом ни в коем случае работать нельзя.

Ранее сообщалось, что движение в районе Таганской площади в Москве реорганизовали для сокращения заторов. Теперь автомобилисты могут проезжать площадь быстрее.

В рамках проекта был открыт съезд с дублера улицы Земляной Вал на основной ход Садового кольца в прикрытую полосу в районе Большого Дровяного переулка, организован съезд на Николоямскую набережную с двух полос и возвращен выезд с набережной на внешнюю сторону Садового кольца.