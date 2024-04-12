Дептранс предупредил о раннем вечернем разъезде в Москве 12 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ранний вечерний разъезд ожидается в Москве 12 апреля, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Разъезд начнется сегодня раньше – около 16:00", – говорится в сообщении.

Движение в городе вечером оценивается в 6–7 баллов. В связи с этим автомобилистов призвали пользоваться общественным транспортом, выезжать до 16:00 или после 19:00. В течение дня в Москве прогнозируется небольшой дождь, добавили в Дептрансе.

Между тем с 1 апреля по 31 октября на участке дублера Ленинского проспекта ограничили движение транспорта. В этот период там организовали работы по строительству инженерных сетей. Ограничения действуют круглосуточно.

