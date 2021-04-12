Автобусы с рисунками на тему космоса вышли на маршруты Подмосковья

Фото: телеграм-канал "Мострансавто"
В День космонавтики в Московской области на маршруты вышли 11 автобусов Мострансавто, оформленные рисунками победителей конкурса "Автобус-ракета" в космической тематике. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
"Напомним, в честь празднования 12 апреля этого года 60-летия первого полета в космос Юрия Гагарина компания провела конкурс детских рисунков. Рисунки размещены на бортах транспортных средств большого класса марки ЛиАЗ", – говорится в сообщении.
В конкурсе рисунков участвовали дети в возрасте от семи до 15 лет из Подмосковья.
Ранее сообщалось, что музей космонавтики совместно с метрополитеном выпустили специальный тираж транспортных карт "Тройка", посвященных 60-летнему юбилею полета в космос Юрия Гагарина.
Кроме того, стало известно, что в основу "Тройки" легла концепция, а также дизайн выставки "Первый". Виртуальную выставку открыл Сергей Собянин.
Посмотреть экспозицию "Первый" можно до 12 сентября 2021 года. Подготовка к реализации масштабного проекта заняла более двух лет. В ней приняли участие около 30 партнеров со всей страны: крупные и небольшие музеи России, архивы и предприятия ракетно-космической отрасли. Собрать редкие артефакты помогли члены семьи первого космонавта.
Опубликована инструкция для Юрия Гагарина в космосе
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