Водителям Москвы и области дали совет, когда менять зимнюю резину

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Автовладельцам Москвы и области можно менять шипованную зимнюю резину на летнюю, липучки могут дождаться конца апреля, рассказали РИА Новости опрошенные автоэксперты.

Остальным россиянам также рекомендуют "переобуться", если в их регионе уже установилась теплая погода. При внезапных холодах лучше остаться дома.

"Уже в полный рост можно менять, но надо смотреть по погоде – Москва, Московская область вполне готовы перейти на летнюю резину. Говоря о регионах, главное, чтобы не было минусовых температур", – считает координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.

Эксперт напомнил, что менять зимнюю резину можно после устойчивых плюс пяти градусов. Как правило, это происходит в первую-вторую неделю апреля.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев отметил, что водители, которые ездят на шипованной резине, могут менять ее пораньше, а липучки вполне могут дождаться конца апреля.

"С точки зрения рациональности и безопасности, если резина шипованная, ее, конечно, менять лучше раньше, чтобы и износ дороги был меньше, да и ездить на гвоздях, как говорят автомобилисты, не очень приятно. Если у вас резина на липучке, то можно точно продолжать ездить до конца апреля и не торопиться", – сказал Канаев.

Одновременно Канаев подчеркнул, что сроки замены резины зависят от условий эксплуатации автомобиля и где на нем ездят. Он обратил внимание на то, что водители, которые живут в пределах МКАД, уже могут менять резину.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что до четверга в Москве погода будет как в июне: солнечно, сухо и до плюс 22 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие пять дней температура в центре Европейской России будет существенно выше нормы. По прогнозу синоптиков, с воскресенья регион ждет аномально теплая погода. Сначала отклонения составят 2–3 градуса, а к четвергу температура окажется на восемь градусов нормы.

Вильфанд указал, что причиной резкого потепления станут мощные антициклоны, быстрое таяние снега, а также потоки теплого воздуха с юга. Тем не менее во второй половине следующей недели температура будет ниже, чем в первой.