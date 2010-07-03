Два маршрута изменятся 13 апреля из-за матча на "ВЭБ-Арене"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Игроки ЦСКА и "Оренбурга" 13 апреля встретятся на стадионе "ВЭБ-Арена". В связи с этим маршруты автобусов № 175 и 818 временно изменят, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Мосгортранс.

С 11:30 автобусы № 175 отвезут пассажиров от станции "Сокол" до Песчаной площади.

В то же время автобусы № 818 проследуют сразу на двух участках – от метро "Динамо" до "Мегаспорта" и от Силикатного завода до Песчаной площади. Изменения будут действовать до конца матча.

Ранее стало известно, что шесть трамвайных маршрутов в центре Москвы изменятся с 12 по 13 апреля и с 17 по 18 апреля. Это связано с подготовкой парада трамваев.

