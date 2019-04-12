Ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

В эти выходные, 13 и 14 апреля в Москве будет ограничено движение в связи со строительством новых станций метро, проведением киносъемок и религиозных мероприятий, а также футбольного матча. Читайте обо всех перекрытиях и ограничениях.



Фото: Портал мэра и правительства Москвы



Съемки фильмов

Фото: stroi.mos.ru

13 апреля из-за съемок фильма перекроют движение на участке улицы Щепкина. Ограничения будут действовать с 5 утра до 22 часов вечера в районе спорткомплекса "Олимпийский": на участке улицы Щепкина – от улицы Дурова до Капельского переулка. Объехать перекрытую улицу можно по Олимпийскому проспекту как при поездке в сторону центра, так и в область.

Фото: stroi.mos.ru

Еще один фильм будут снимать в районе Университетской площади. Так, 13 апреля полностью перекроют выезды на дублирующие проезды с площади. С 20 до 22 часов нельзя будет проехать по Университетской площади – от Университетского проспекта до улицы Косыгина, а также по Университетскому проспекту в районе дома 8, корпуса 1. А с 22 часов до конца дня не будет движения от улицы Косыгина до пересечения с Университетским проспектом, а также по Университетскому проспекту – от Менделеевской улицы до пересечения с Университетской площадью. В это время будут периодически полностью перекрывать движение на пять минут для снятия дублей. Объехать закрытые участки автомобилистам можно будет по улице Академика Самарского, а также используя Мичуринский проспект или проспект Вернадского.

Футбольный матч

Фото: stroi.mos.ru

13 апреля на стадионе "ВЭБ Арена" пройдет футбольный матч между столичным ЦСКА и командой "Оренбург". В связи с этим в районе футбольной арены перекроют некоторые улицы. Так, для проезда будет закрыт проезд Березовой рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, кроме того перекрытие будет действовать на 3-й Песчаной улице от 2-й Песчаной улицы до дома 23, корпуса 5 по Новопесчаной улице. Ограничения будут действовать с 14:30 до 19:30.

Религиозное мероприятие

Фото: stroi.mos.ru

Недалеко от станции метро "Улица 1905 года" 13 апреля также перекроют несколько улиц в связи с религиозным мероприятием. С 15:00 до 15:35 будет перекрыта Малая Грузинская улица – от улицы Климашкина до Расторгуевского переулка; с 15:35 до 16:15 – Расторгуевский переулок – от Малой Грузинской улицы до улицы Пресненский Вал; с 16:15 до 16:50 перекроют улицу Пресненский Вал – от Расторгуевского переулка до улицы Климашкина, а с 16:50 до 17:30 закроют улицу Климашкина – от Пресненского Вала до Малой Грузинской.

Строительство метро

Фото: stroi.mos.ru

В связи со строительством Некрасовской линии метро с 8 апреля по 30 сентября перекрыли движение по Газгольдерной улице – от Новохохловской улицы до дома 8. Для удобства водителей строители сделали временную объездную дорогу.

Фото: stroi.mos.ru

А по 1 февраля 2020 года перекрыт участок Локомотивного проезда. Движение закрыто от 3-го Нижнелихоборского проезда до Станционной улицы. Дорожные ограничения связаны со строительством Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. Закрытый участок можно объехать по Дмитровскому шоссе при движении в сторону области. А чтобы попасть со Станционной улицы на 3-й Нижнелихоборский проезд, водителям нужно будет развернуться, используя Сигнальный проезд и Дмитровское шоссе, затем с шоссе уже свернуть в нужный проезд.

Закрытие метро

С 30 марта для пассажиров закрыта на долгий ремонт станция "Каховская". Поезда ходят только между "Варшавской" и "Каширской", правда с увеличенными интервалами. Пассажиры подземки для проезда смогут также воспользоваться станцией "Севастопольская" серой линии – она работает, как и прежде.

Для удобства запущен дополнительный маршрут Т60к – автобусы курсируют между станциями метро "Каховская" и "Варшавская" на Чонгарском бульваре. Кроме того, доехать до "Варшавской" от "Каховской" можно на троллейбусах №№ 60 и 72.

При этом ремонтные работы на станции "Каховская" могут завершить раньше намеченного срока – через полтора года.