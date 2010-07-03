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17:24

Шесть трамвайных маршрутов в центре Москвы изменятся

транспорт

17:24

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий

Шесть трамвайных маршрутов в центре Москвы изменятся с 12 по 13 апреля и с 17 по 18 апреля, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Изменения связаны с подготовкой к параду трамваев на Чистопрудном бульваре и будут действовать до окончания мероприятия. Они коснутся маршрутов "А", № 14, 26, 47, 3 и 39.

С 20:30 остановку "Метро "Октябрьская" для трамваев "А", № 14, 26, 47 перенесут к домам № 4–6 по улице Шаболовка. Трамваи будут разворачиваться через территорию депо имени Апакова.

С 22:00 трамваи "А", № 3, включая ночной, и 39 после Павелецкого вокзала поедут до станции метро "Пролетарская" вместо станции "Чистые пруды". Между станциями "Павелецкая" и "Чистые пруды" организуют специальные рейсы автобуса "Б".

Ранее сообщалось, что в Москве с 19 по 20 апреля перекроют Чистопрудный бульвар в связи с проведением ежегодного парада трамваев. Транспорт не сможет проехать до площади Покровских ворот с 23:00 19 апреля. Ограничения снимут 20 апреля в 18:00.

Колонна из 18 трамваев стартует 20 апреля в 11:00 от улицы Шаболовка и проследует по Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, улице Дубининская и улице Новокузнецкая, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.

После парада колона поедет на Чистопрудный бульвар. С 12:00 до 15:00 здесь будет проходить выставка трамваев. По словам генерального директора Мосгортранса Леонида Антонова, на выставке можно будет увидеть экспонаты, которые представят впервые.

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транспорт

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