Володин и Терешкова заложили Аллею космонавтов в аэропорту Гагарин

Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и первая женщина-космонавт, герой СССР Валентина Терешкова приняли участие в церемонии заложения Аллеи космонавтов у строящегося аэропорта Гагарин под Саратовом. Об этом сообщает Дни.ру

Валентина Терешкова и студенты колледжа СГТУ имени Гагарина высадили первые деревья будущей аллеи. Аллея космонавтов, с именными табличками летчиков-космонавтов, станет одним из элементов благоустройства привокзальной площади.

Тем временем Вячеслав Володин отметил, что строительство аэропорта идет быстрыми темпами, уточнив, что при таком раскладе воздушная гавань может быть сдана уже в августе текущего года. При этом Терешкова предложила завершить все строительные работы ко Дню воздушного флота (18 августа).

Вместе с Вячеславом Володиным и Валентиной Терешковой аэропорт посетили глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев, член комитета по контролю и регламенту Николай Панков, а также зампред комитета нижней палаты по бюджету и налогам Леонид Симановский.

Аэропорт Гагарин возводят практически с нуля в 20 километрах от Саратова. Новая воздушная гавань сможет принимать до миллиона пассажиров в год. Общая площадь терминал составит 23 тысячи квадратных метров. В трехэтажном здании будут расположены зоны обслуживания внутренних и международных рейсов, в том числе 12 стоек регистрации.