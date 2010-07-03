В терминалах Шереметьева планируют открыть игровые площадки

Пять детских игровых площадок планируют открыть в пассажирских терминалах аэропорта Шереметьево. Так сообщили в пресс-службе авиагавани, передает Агентство "Москва".
Площадки появятся в Шереметьеве до конца 2019 года. Их разместят в терминалах D, Е, F, В, С. Здесь будут игровые домики, мягкий модульный пол, круглые пуфики, система "Веселый короб" с развивающими игровыми панелями.
Также в пресс-службе Шереметьева отметили, что сейчас там открыть 5 комнат матери и ребенка в общедоступной и "стерильной" зонах. Комнаты открыты бесплатно и круглосуточно.
"В комнатах матери и ребенка дети могут отдохнуть, покушать, принять душ и поспать в сопровождении родителей. Данная услуга предназначена для пассажиров с детьми до 7 лет, с детьми с ограниченными возможностями здоровья до 14 лет и для женщин во второй половине беременности", – пояснил аэропорт.
Также в Шереметьеве действуют две игровые зоны и более 10 пеленальных комнат. Возможности для детского отдыха предусмотрены в бизнес- и VIP-залах, которые оснащены зонами с сухими бассейнами, игрушками, игровыми приставками, телевизорами. В VIP-залах предусмотрены детские комнаты с конструкторами, мольберты с наборами для рисования. Также в каждом VIP-зале аэропорта есть пеленальный стол и стул для кормления.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.