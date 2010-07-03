В терминалах Шереметьева планируют открыть игровые площадки

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Пять детских игровых площадок планируют открыть в пассажирских терминалах аэропорта Шереметьево. Так сообщили в пресс-службе авиагавани, передает Агентство "Москва".

Площадки появятся в Шереметьеве до конца 2019 года. Их разместят в терминалах D, Е, F, В, С. Здесь будут игровые домики, мягкий модульный пол, круглые пуфики, система "Веселый короб" с развивающими игровыми панелями.

Также в пресс-службе Шереметьева отметили, что сейчас там открыть 5 комнат матери и ребенка в общедоступной и "стерильной" зонах. Комнаты открыты бесплатно и круглосуточно.

"В комнатах матери и ребенка дети могут отдохнуть, покушать, принять душ и поспать в сопровождении родителей. Данная услуга предназначена для пассажиров с детьми до 7 лет, с детьми с ограниченными возможностями здоровья до 14 лет и для женщин во второй половине беременности", – пояснил аэропорт.

Также в Шереметьеве действуют две игровые зоны и более 10 пеленальных комнат. Возможности для детского отдыха предусмотрены в бизнес- и VIP-залах, которые оснащены зонами с сухими бассейнами, игрушками, игровыми приставками, телевизорами. В VIP-залах предусмотрены детские комнаты с конструкторами, мольберты с наборами для рисования. Также в каждом VIP-зале аэропорта есть пеленальный стол и стул для кормления.