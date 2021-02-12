Два "Сапсана" в Москву задерживаются из-за падения автомобиля на пути в Клину

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Пассажирские поезда, в том числе "Сапсаны" № 757 и 759, задерживаются в сторону Москвы из-за падения автомобиля на железнодорожные пути в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"В 11:20 произошло падение с путепровода легкового автомобиля... По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров нет. Движение поездов прервано. Ожидаются задержки пассажирских поездов", – говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что обломки ограждения моста упали на пригородный поезд № 6607, следующий по маршруту Конаково – Москва. В результате инцидента были оборваны провода контактной сети.

Пассажиров попросили следить за объявлениями на станциях и в поездах. В пресс-службе подчеркнули, что специалисты прикладывают всевозможные усилия для оперативного возобновления движения.

Автомобиль вылетел с эстакады и упал на железнодорожные пути на Ленинградском направлении МЖД в районе платформы Фроловское. В настоящий момент специалисты выясняют причины произошедшего.