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12 февраля, 21:54

Транспортная прокуратура проводит проверку после отмены рейсов "Аэрофлота"

транспорт общество погода

12 февраля, 21:54

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту отмены и переноса около 100 рейсов компании "Аэрофлот", запланированных на 13 февраля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Авиакомпания сообщила, что 13 февраля 2019 года в московском аэропорту Шереметьево будут отменены и задержаны около 100 авиарейсов по причине неблагоприятных погодных условий. Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку по установлению причин задержек и отмены рейсов, соблюдения при этом прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании рейсов", – заявила прокуратура.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, отметило надзорное ведомство.

"Аэрофлот" изменил расписание около сотни рейсов из-за нелетной погоды. Авиаперевозчик уточнил, что отменены на 13 февраля 76 рейсов и перенесены 24 рейса из Москвы и обратно.

Метеорологи отмечали, что 13 февраля в Москве ожидается сильный снегопад. К вечеру завтрашнего дня в столице может выпасть до 12 миллиметров осадков – это значительная часть месячной нормы. Из-за этого коммунальные службы переводятся в особый режим работы. Столичных автомобилистов призвали быть внимательнее на дорогах.

транспорт общество погода

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