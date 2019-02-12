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12 февраля, 05:44

Онлайн-регистрацию на авиарейсы назвали опасной для пассажиров

транспорт безопасность

12 февраля, 05:44

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Фото: Интерпресс/ТАСС/Роман Пименов

Личные данные пассажиров, регистрирующихся на рейсы в интернете, могут быть украдены хакерами.

Исследователи крупнейшей компании в области интернет-безопасности обнаружили, что в момент онлайн-регистрации персональные данные пассажиров могут быть украдены злоумышленниками, передает The Sun.

Как выяснили эксперты, некоторые авиакомпании отправляют незашифрованные ссылки на онлайн-регистрацию. Если хакер находится в той же сети Wi-Fi, он может легко перехватить учетные данные.

В частности, хакер может сделать несанкционированные изменения в брони. Уязвимость системы была впервые обнаружена в декабре 2018 года.

Эксперты рекомендовали использовать шифрование во время регистрации, а также требовать идентификации пользователя перед входом в систему.

21 декабря московская межрегиональная транспортная прокуратура подала в суд на авиакомпанию "Победа" за платную регистрацию пассажиров на рейсы в аэропортах за рубежом.

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