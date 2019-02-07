Госдума недовольна питанием в самолетах в экономклассе

Фото: depositphotos/kasto

В Госдуме предложили изменить набор питания в экономклассе на коротких авиарейсах. По мнению парламентария Александра Васильева, из меню необходимо исключить бутерброды, так как это вредный перекус.

"Не считал бы это питание, которое они дают на этих рейсах, вообще питанием. Там ничего нормального нет – бутерброд обычный, где большое количество булки и какой-то маленький кусочек сыра", – цитирует Агентство "Москва" Васильева. По его словам, речь идет в частности о перелетах из столицы в Санкт-Петербург.

Также депутат считает целесообразным введение опции отказа от еды во время покупки билета. Однако авиакомпании должны разрешить пассажирам брать с собой на борт перекусы.

"У нас появятся люди, которые будут брать с собой яичко, хлебушек, курочку и все остальное, как в поезде", – заключил Васильев.

Сейчас российские авиакомпании в зависимости от направления, времени вылета и продолжительности предлагают завтраки, обеды или закуски. Выбор горячих и прохладительных напитков также предоставляется в зависимости от длительности и направления полета.

Некоторые авиаперевозчики уже исключили из своего ассортимента бутерброды, соки и кофе, оставив в меню только чай и воду. При желании горячий обед граждане могут оплатить отдельно. При этом бизнес-класс и международные рейсы эти изменения пока не затронули. Общую информацию о питании на борту можно найти на официальных сайтах авиакомпаний.

Аппараты с космической едой установили в столичных аэропортах. На данный момент аппараты появились в двух авиагаванях: в Шереметьеве (в зоне эскалаторов терминала "Аэроэкспресса") и в Домодедове (в общей зоне на втором этаже). В скором времени автоматы с тюбиками с космическим питанием могут появиться и во Внукове. Оплатить покупку можно также банковской картой.