Движение перекрыто на улице Ягодная из-за пожара

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение перекрыли в районе дома 15 на улице Ягодная из-за возгорания. Соответствующее предупреждение столичный Дептранс опубликовал в своем телеграм-канале.

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Автомобилистов просят заранее прокладывать альтернативный маршрут.

Ранее металлический ангар загорелся в Московской области в поселке Первомайский на площади в 2 100 квадратных метров. Для борьбы с огнем привлекались более 50 специалистов и 18 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.

