Дептранс Москвы назвал топ-10 регионов по доле оплат проездов по МСД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Лидерами по доле оплат проездов по Московскому скоростному диаметру (МСД) в 2023 году стали автомобилисты из Санкт-Петербурга и Тверской области. На них приходятся 14,6 и 13,6% транзакций соответственно. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в своем телеграм-канале.

Далее в рейтинге идут Рязанская (6%), Калужская (5,1%), Владимирская (5%), Тульская (4,8%), Ленинградская (3,4%), Воронежская области (2,9%), Краснодарский край (2,6%) и Нижегородская область (2,6%).

Пресс-служба отметила, что всего за прошлый год порядка 215 тысяч водителей из других регионов оплатили проезд по МСД. При этом доля транзитных проездов по диаметру не превышает 1%. Для жителей столичного региона проезд по магистрали был и остается бесплатным, добавили там.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, МСД входит в тройку самых популярных городских трасс. Благодаря диаметру время в пути по некоторым направлениям сократилось на 25–50%, подчеркнул он. Также Ликсутов добавил, что проезд для водителей из регионов платный, однако доля таких поездок минимальна, что говорит о том, что магистралью больше всего пользуются москвичи для быстрого перемещения по городу.

Ранее сообщалось, что в этом году закончится строительство участка, который свяжет МСД и трассу М-2 "Крым". Со слов заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в проекте предусмотрена прокладка более 12 километров дорог, в том числе двух тоннелей, четырех эстакад, моста и четырех пешеходных переходов.

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