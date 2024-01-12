Электробусы вышли еще на один маршрут на юге столицы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С 9 января электробусы вышли на новый маршрут на юге столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Таким образом, маршрут С806 теперь обслуживают пять современных электробусов российского производства. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, этот маршрут связывает сразу три ветки московского метро: Замоскворецкую, Серпуховско-Тимирязевскую и Большую кольцевую линии.

Помимо этого, он проходит мимо социальных объектов на улице Академика Миллионщикова и в Каширском проезде, а также возле музея-заповедника "Коломенское". В среднем за месяц по этому маршруту совершается до 35 тысяч поездок.

Ранее на четырех городских маршрутах начали курсировать электробусы. Они вышли на маршруты 142, 807 и 974 в ЮЗАО, ЗАО и ВАО. Еще экотранспорт частично заменил автобусы на маршруте 104 в ЗАО.

В конце прошлого года сообщалось, что пассажиры совершили более 400 миллионов поездок на московских электробусах более чем за пять лет. Как рассказал Ликсутов, Москва является лидером в Европе по количеству этого вида транспорта. По его словам, в парке Мосгортранса свыше 1,3 тысячи электробусов.

В столице уже более 110 маршрутов, на которых работают электробусы. В среднем в рабочий день на них совершаются свыше 500 тысяч поездок. Заммэра также сообщил, что в городе продолжают строить новые дома для такого вида транспорта, а по крупнейшему в Европе контракту столица получает новую технику российского производства.

Электробусы в Москве решили запустить еще на четырех городских маршрутах