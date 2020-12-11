Москвичей предупредили о вечерних заторах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вечером в Москве прогнозируются девятибалльные заторы, поэтому автомобилистам рекомендуют совершать поездки по городу после 20:00. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Загрузка на дорогах начнет расти с 15:00 и вечером дойдет до девяти баллов. Для поездок по городу лучше использовать общественный транспорт. На личном автомобиле рекомендуется выезжать после 20:00 или заложить на дорогу дополнительное время", – говорится в сообщении.

В настоящее время загруженность дорог в Москве оценивается в шесть баллов.

Ранее сообщалось, что в столице были установлены восемь камер, которые фиксируют автомобилистов, не пристегнутых ремнем. Также уточнялось, что камеры реагируют на использование автомобилистом телефона за рулем.