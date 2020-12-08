В Дептрансе опровергли информацию о возгорании в поезде на станции метро "Тропарево"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что информация ряда СМИ о возгорании в поезде на станции метро "Тропарево" не соответствует действительности. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

"Все устройства метрополитена работают штатно, движение на Сокольнической линии осуществляется по графику", – заявили в пресс-службе Дептранса.

Согласно сведениям МЧС, на станции "Тропарево" спасатели возгорания не обнаружили.

Ранее пожарные спасли 13 человек при тушении возгорания в доме на шоссе Энтузиастов. Информации о пострадавших не поступало.