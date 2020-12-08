Дептранс предупредил о вечерних заторах в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Москве ожидаются вечерние заторы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта Москвы.

"На Профсоюзной улице и Проспекте Мира в сторону области движение будет затруднено аж до 22:00", – говорится в сообщении.

В связи с этим специалисты рекомендуют горожанам заранее планировать поездки и пользоваться общественным транспортом, но не забывать про использование масок и перчаток.

Ранее сообщалось, что в столице были установлены восемь камер, которые фиксируют автомобилистов, не пристегнутых ремнем. Также уточнялось, что камеры реагируют на использование автомобилистом телефона за рулем.