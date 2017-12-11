Новогодние елки появятся на 20 станциях МЦК

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Новогодние елки из искусственных материалов появятся на 20 станциях Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Самую большую из них – около трех метров в высоту – уже установили возле входа на станцию "Лужники". Остальные ели будут размещать внутри транспортно-пересадочных узлов, возле касс и турникетов. Высота деревьев составит порядка 1,5 метров", – цитирует Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра, елки будут размещать так, чтобы они не мешали пассажирам. Среди станций, где появятся праздничные деревья – Шоссе Энтузиастов, Площадь Гагарина, Лихоборы, Локомотив, Зил и другие. Полный список можно посмотреть здесь.

Кроме того, на пяти станциях перед Новым годом будут работать Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравят пассажиров с праздниками и раздадут сувениры, добавил руководитель транспортного ведомства.