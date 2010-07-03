Приостановлена выдача пропусков для грузовиков на МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подмосковное министерство транспорта приостановило выдачу пропусков для большегрузов на МКАД в дневное время. Решение принято из-за исчерпания годового объема квот, сообщает пресс-служба министерства.

"Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области <...> временно приостановило выдачу новых пропусков на МКАД для автомобилей с грузоподъемностью свыше 12 тонн. Госуслуга предоставляется ведомством в рамках соглашения между правительством Москвы и области. С начала этого года Минтрансом области было выдано 12 тысяч разрешений, что составляет годовой объем квот для Подмосковья", – передает ТАСС сообщение.

Вопрос о предоставлении дополнительной квоты со стороны Москвы сейчас рассматривается в столичном правительстве.

Власти Подмосковья уполномочены выдавать пропуски только для транзитного перемещения по кольцевой автодороге. Для получения права въезда в пределы МКАД нужно обратиться в департамент транспорта Москвы.

Для грузовых автомобилей с массой более 12 тонн запрещаются въезд и движение днем по МКАД и в пределах МКАД. С 22:00 до 06:00 пропуск для проезда по автодороге не нужен.

С января 2019 года изменился порядок оформления разовых пропусков для грузового транспорта. Также для города убрали необходимость дважды в год перенастраивать камеры фото- и видеофиксации.

