Эксперт рассказал, что рост стоимости авиатоплива не приведет к росту цен на билеты в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев считает, что рост стоимости авиатоплива в России не приведет к росту цен на авиабилеты. По его мнению, дополнительные расходы лягут на плечи акционеров авиакомпаний, а не пассажиров, пишет РИА Новости.
"В октябре продолжается сезонный спад спроса на перевозки и спад цен. Авиакомпании рады были бы переложить свои дополнительные расходы на клиентов, но пассажиры не готовы платить больше. Можно говорить лишь о замедлении снижения тарифов после августовского пика", – отметил он.
Согласно данным торгов, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость авиакеросина приблизилась к историческому максимуму. Цена выросла до 53 059 рублей за тонну.
В июне в Минэнерго оценили ситуацию на рынке авиакеросина. Тогда специалисты сообщали, что предпосылок для появления дефицита керосина на рынке нет, ситуация стабильная.
Эксперты сообщили о возможном подорожании авиабилетов
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