Новые умные турникеты для московского транспорта представили на выставке в "Манеже"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Умные турникеты нового поколения для столичного транспорта представили на выставке "Та самая Москва" в "Манеже", передает пресс-служба Дептранса Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что новые турникеты появятся в столичном метрополитене уже в 2025 году. По словам вице-мэра, узкие тумбы турникетов дадут возможность повысить пропускную способность станций на 40%.

Турникеты нового поколения оснащены световой индикацией статуса оплаты, которая сразу же покажет, успешно ли прошла транзакция, а также виброоткликом, с помощью которого слабовидящие пассажиры смогут понять, открыт ли проход, без визуального контроля.

Помимо этого, у новых турникетов появится возможность прохода с 2 сторон, то есть они смогут работать как на вход, так и на выход. Также у турникетов будет удобная зона валидации для цифровых способов оплаты, с помощью которой считыватели смогут мгновенно распознавать виртуальную "Тройку", СБП и другие способы оплаты.

Ликсутов подчеркнул, что до 2031 года на станциях метро, МЦК и МЦД появятся свыше 4,5 тысячи турникетов нового поколения. Скорость их работы увеличится благодаря современному оборудованию и новой российской микроэлектроники, сделанной в Зеленограде.

"Это обеспечит быстрый и удобный проход для всех, включая маломобильных и слабовидящих пассажиров. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим совершенствовать платежную инфраструктуру в столичном транспорте", – заключил вице-мэр.

Ранее сообщалось, что оплата по биометрии была подключена на всех турникетах Сокольнической и Большой кольцевой линий (БКЛ) метро Москвы. Ликсутов напомнил, что до этого платежный сервис работал только на 2–3 турникетах в каждом вестибюле всех станций. Сейчас оплата по биометрии работает на 2 тысячах турникетов метро, что больше 50% всего платежного оборудования для прохода.