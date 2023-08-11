11:10Транспорт
Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Столичный аэропорт Внуково начал работу в штатном режиме, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
"10:50 отмена ограничений. Аэропорт работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.
В пятницу, 11 августа, воздушная гавань с 09:40 ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть их перенаправили в другие аэропорты Московского авиационного узла.
Позже стало известно, что воздушное пространство над Калугой также было закрыто. Источник в авиавластях рассказал, что ограничения были введены с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Аэропорт Внуково закрыл свое воздушное пространство
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