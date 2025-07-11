Интервалы движения поездов увеличат на МЦД-3 12 и 13 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Интервалы движения поездов увеличат на третьем Московском центральном диметре (МЦД-3) 12 и 13 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным транспортного ведомства, интервалы электричек маршрута Зеленоград-Крюково – Ипподром и в обратном направлении частично увеличат до 30 минут, после 22:30 – до 40 минут. Кроме того, сократят работу диаметральных поездов. Последний состав из Зеленограда-Крюкова до Ипподрома отправится в 23:22, обратно – в 23:12.

На Ленинградском направлении могут быть увеличения интервалов до 30 минут, некоторые электрички не будут совершать остановки на Фирсановской и Новоподрезкове.

На Казанском направлении интервалы частично увеличат до 20 минут. Поезда от и до вокзала проследуют без изменений.

Горожанам напомнили, что расписание поездов опубликовано на сайтах перевозчиков Казанского и Ленинградского направлений. Маршруты можно построить в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

"Планируйте поездки заранее", – заключили в ведомстве.

Расписание некоторых пригородных поездов Павелецкого, Киевского и Казанского направлений, а также Большого кольца Московской железной дороги (БМО МЖД) изменилось с 5 июля.

Причиной стало развитие инфраструктуры на перегонах Кресты – Бекасово-Сортировочное, Кресты – Сандарово, Домодедово – Белые Столбы, Бирюлево-Товарная – Домодедово, а также на станциях Куровская и Латышская.

