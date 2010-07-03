В Шереметьеве разработали стандарты курилок в "чистых зонах"

Аэропорт Шереметьево разработал стандарты курительных комнат в "чистых зонах". Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе авиагавани.
Руководство аэропорта выступило с инициативой внести изменения в федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", чтобы разрешить курение в специально выделенных помещениях воздушной гавани. "Также аэропорт разработал концепцию и стандарты курительных комнат в "чистых зонах", – говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно проекту, курительные комнаты будут изолированными и с непрозрачными стенами. Их планируют оборудовать мощными вентиляционными системами. "Важным является и размещение внутри информации о вреде данной привычки", – добавили в пресс-службе аэропорта.
Запрет на курение в аэропортах действует в России с 2013 года, когда был принят "антитабачный" закон. В конце 2017 года депутат от "Единой России" Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускающий курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов, оборудованных вентиляцией.
В конце прошлого года в аэропорту Шереметьево установили семь технологичных павильонов для курения. Они расположены на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F. Павильоны обустроены на расстоянии более 15 метров от помещений аэровокзального комплекса. Одновременно ими могут воспользоваться до 14 человек.
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