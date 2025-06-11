Движение транспорта возобновилось в центре Москвы после концерта ко Дню России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение автотранспорта в центре Москвы открыто после проведения концерта ко Дню России, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве подчеркнули, что все временные ограничения были сняты. Движение полностью открыто по улице Ильинке на участке от Новой до Красной площади, по улице Варварке от Старой площади до Большого Москворецкого моста, а также в проезде между Ильинкой и Варваркой в районе дома № 5 по Красной площади.

Ранее Дептранс предупреждал, что 11 июня в связи с проведением концерта ко Дню России временно будет перекрыто движение для транспорта в центре Москвы.

Также стало известно, что движение автотранспорта будет частично ограничено на улице Плющева до 15 октября из-за проведения инженерных работ. Начиная с 10 июня на участках улицы Плющева и местного проезда напротив дома 6 по улице Плющева будут недоступны для движения 1–2 полосы.